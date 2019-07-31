Казань, , 03:24 — REGNUM

Бывшую сотрудницу ООО «Камкомбанк», которая присвоила свыше 3,9 млн рублей, решением Ново-Савиновского суда Казани осудили на четыре года колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Об этом ИА REGNUM сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Следствие считает, что 34-летняя фигурантка, будучи сотрудником финансово-кредитной организации, вынесла из хранилища банка почти 4 млн рублей. Деньги похищались по частям — в период с июня по август 2018 года. Их она передавала мужчине, который не был осведомлён о краже. Он, в свою очередь, проиграл переданные деньги, делая ставки в букмекерских конторах.

В отношении теперь уже бывшей сотрудницы было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение чужого имущества, в особо крупном размере»).

Женщина, признав вину, возместила ущерб в размере 242 тыс. рублей. Приговор суда ей был отсрочен до достижения ребёнком 14 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, громкой кражей из банка в 2019 году стало дело кассира из Башкирии, которая похитила свыше 20 млн рублей и скрылась. Женщину с мужем и детьми задержали в Казани, где они прятались от правоохранительных органов. Супруг бывшего кассира утверждал, что деньги он проиграл в казино.

Читайте также: Бежавшая с 20 млн рублей кассир башкирского банка задержана в Казани