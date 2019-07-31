Москва, , 03:09 — REGNUM

В Москве задержан мужчина 1986 года рождения, подозреваемый в убийстве девушки, сообщает пресс-служба Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве.

Тело 24-летней девушки нашли в чемодане в квартире дома на улице Пырьева 27 июля. При осмотре обнаружили колото-резаные раны в области грудной клетки. Возбуждено уголовное дело по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По данным СМИ, погибшая является известным блогером. На её страницу в Instagram было подписано 80 тысяч человек.