Тулун, Иркутская область, , 03:19 — REGNUM

Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне (Иркутская область) превысил 11 м, сообщили 31 июля в пресс-службе городской администрации.

Уточняется, что, по состоянию на 08:00 (время местное), уровень воды в Ие составляет 11,21 м.

Отметим, что вода несколько схлынула за последние два часа: в 06:00 (время местное) уровень составлял 11 25 м.

Напомним, МЧС предупредило, что уровень воды в Ие может достичь 11,5 м, существует риск затопления населённых пунктов в пойме реки.

Читайте ранее в этом сюжете: МЧС задействовало авиацию для доставки помощи в посёлки Приангарья