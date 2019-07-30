Маркс, , 22:59 — REGNUM

В Саратовской области полиция в городе Маркс возбудила уголовное дело в отношении подростка, который подозревается в осквернении мемориала «Вечный огонь». Об этом сегодня, 30 июля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Саратовской области.

По данным областной прокуратуры, 29 июля двое местных подростков и ещё один из подмосковной Коломны, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сожгли на Вечном огне в городе Маркс венки, которые лежали у памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Также подростки разбили три плиты.

Кроме того, камера наружнего наблюдения зафиксировала, как один из подростков справил нужду не сходят с мемориала. Эта видеозапись уже распространилась в социальных сетях.

Теперь было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 244 УК России («Осквернение мест захоронения, совершенное в отношении скульптурного сооружения, посвященного борьбе с фашизмом»). Его фигурантом является только один из трех подростков. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.