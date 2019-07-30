Барнаул, , 21:59 — REGNUM

Депутат законодательного собрания Алтайского края от ЛДПР Евгения Боровикова предлагает тушить огромные лесные пожары с помощью специальных бомб. Об этом сообщается на сайте алтайского отделения ЛДПР.

Боровикова предлагает обратить внимание на опыт Швеции и Китая, где горящие леса «обстреливают специальными снарядами». В этих зарядах находится специальная смесь, которая распыляясь при разрыве тушит огонь на большой площади.

«При взрыве бомбы активно поглощается кислород, подавляя очаги горения. <…> При ударе о землю заряд распыляет смесь, которая мгновенно гасит пламя на площади тысячи квадратных метров», — сказано в заявлении депутата.

Она также отметила, что подобные снаряды разрабатывались в том числе в Советском Союзе.

Позднее в интервью РБК Боровикова уточнила, что имела в виду авиабомбы АСП-500, предназначенные для тушения пожаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сибири и на дальнем Востоке в общей сложности горят 3 млн га тайги. Большую часть этих пожаров никто не тушит, так как они бушуют в отдаленных и труднодоступных районах, где никто не живет.