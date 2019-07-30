Архангельск, , 21:38 — REGNUM

В Белом море терпит бедствие частная яхта «Крейсер», сообщает 30 июля агентство РИА Новости.

По информации агентства, винты яхты заблокированы посторонним предметом и судно потеряло ход. На его борту находятся шесть человек.

На помощь яхте спешит научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов», экипаж которого прервал свою научную программу.

Ситуация осложняется тяжёлыми погодными условиями. В районе событий порывистый ветер до 27 метров в секунду и волны высотой до 4,5 метра.

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