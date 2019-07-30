Псков, , 21:00 — REGNUM

От укусов клещей в Псковской области с марта 2019 года пострадали 3213 человек, в том числе 752 ребёнка — это на 3,6% выше уровня среднемноголетнего показателя. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, первый случай присасывания клеща в нынешнем году был зарегистрирован 25 марта.

По данным ведомства, прививки против клещевого вирусного энцефалита получили 3092 жителя Псковской области. При этом в регионе зарегистрированы два случая заболевания клещевым боррелиозом.

Лабораторные исследования клещей в регионе также показали наличие у них возбудителей клещевого вирусного энцефалита, клещевого боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза человека.

В псковском управлении Роспотребнадзоре отметили, что в регионе против клещей обработаны территории общей площадью около 617 гектаров, из них 193 га — в летних детских лагерях.