Москва, , 19:37 — REGNUM

В России в ходе летнего полевого сезона 2019 года погибли почти 40 тысяч пчелосемей. Такие данные сегодня, 30 июля, привело министерство сельского хозяйства России.

Пчелы Иван Шилов © ИА REGNUM

По последним данным, гибель 39,6 тыс. пчелосемей, или 1,3% от их общего количества в стране, произошла в 25 субъектах Федерации.

Данные о гибели пчел предоставляли власти субъектов Российской Федерации, ФГБНУ «Федеральный научный центр пчеловодства», Союз пчеловодов и пчеловодных организаций страны «Пчеловодство», Национальная ассоциация пчеловодов и переработчиков продуктов пчеловодства, а также Российский национальный союз пчеловодов.

Уточняется, что всего в России порядка 3,09 млн пчелосемей.

В Минсельходе отметили, что в каких-то регионах система компенсации потерь пчеловодам уже отлажена. Например это Башкирия, Липецкая и Курская области. Где-то такие системы только создаются.

Напомним, что массовая гибель пчел в России происходит из-за бесконтрольного применения пестицидов и агрохимикатов. Пострадавшие пчеловоды должны с помощью аккредитованных лабораторий точно установить причину гибели пчел в каждом конкретном случае. Компенсацию ущерба пчеловоды могут в том числе требовать в судебном порядке — путем привлечения к ответственности лиц, виновных в правонарушении.