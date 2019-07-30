Владикавказ, , 19:34 — REGNUM

В Северной Осетии продолжается спасательная операция по спуску альпинистов, пострадавших на маршруте в горах Северной Осетии. Со вчерашнего дня, 29 июля, спасатели не могут спустить группу, в которой находятся два человека с травмами. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС, «спуск производится по достаточно сложному и опасному маршруту, кроме того его осложняет камнепад».

Альпинисты на восхождении (cc) sabina kos

Есть сведения, что состояние пострадавших стабильное Они находятся под наблюдением врача, который участвовал в восхождении на гору Галдор в составе группы и оказал им первую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в МЧС Северной Осетии поступило сообщение о том, что незарегистрированной группе альпинистов требуется помощь. Двое ее участников получили травмы при спуске с горы Галдор в Ирафском районе. На помощь пострадавшим выдвинулась группа спасателей.

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