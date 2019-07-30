Кветта, Пакистан, , 18:31 — REGNUM

На одном из рынков пакистанского города Кветта сработало неустановленное взрывное устройство, сообщает 30 июля телеканал Samaa.

По информации телеканала, ссылающегося на пакистанских спасателей, уже известно о четверых погибших и 12 раненых, которые доставлены в больницу.

По некоторым данным, устроившие взрыв неизвестные нацеливались на полицейский автомобиль.

На данный момент неизвестно, кто стоит за этой акцией и устройство какого типа было взорвано.

Подробности происшествия уточняются.

Читайте ранее в этом сюжете: В Майами неизвестный устроил стрельбу возле синагоги. Есть раненые