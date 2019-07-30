Кветта, Пакистан, 30 июля 2019, 18:31 — REGNUM
На одном из рынков пакистанского города Кветта сработало неустановленное взрывное устройство, сообщает 30 июля телеканал Samaa.
По информации телеканала, ссылающегося на пакистанских спасателей, уже известно о четверых погибших и 12 раненых, которые доставлены в больницу.
По некоторым данным, устроившие взрыв неизвестные нацеливались на полицейский автомобиль.
На данный момент неизвестно, кто стоит за этой акцией и устройство какого типа было взорвано.
Подробности происшествия уточняются.
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