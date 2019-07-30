Ульяновск, , 18:19 — REGNUM

В Ульяновске проводится проверка по обращению 43-летней жительницы, которая попалась на уловки мошенников и лишилась около 890 тыс. рублей. С её слов, он сделала 25 денежных переводов и два банковских кредита, сообщили ИА REGNUM в МВД по Ульяновской области.

По данным полиции, 1 июля пострадавшей позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка, заявив, что её карту пытаются взломать. Следуя «инструкции» звонившего, она сделала 25 денежных переводов по 14 тыс. рублей на 350 тыс. рублей. Также она оформила две кредитные карты на 200 и 350 тыс. рублей якобы «в качестве процентных выплат от вклада, который она ранее открывала в другом банке».

В результате женщина лишилась около 887 тыс. рублей. В настоящее время по данным фактам проводится проверка.

Отметим, что примерно аналогичная история произошла в июле с 54-летним жителем Ульяновска. К нему также позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сообщил о попытке взлома карты, попросив назвать реквизиты карты. Через некоторое время со счёта пострадавшего было списано 135 тыс. рублей.

Полиция призывает граждан быть бдительными при общении с незнакомцами и не предоставлять реквизиты банковской карты: сотрудники банка не имеют право запрашивать подобную информацию.