Майами, США, , 18:19 — REGNUM

В США в одном из районов города Майами неизвестный устроил стрельбу возле здания синагоги, ранив одного мужчину, сообщает 30 июля полиция округа Майами-Дейд на официальной странице в Twitter.

По предварительным данным, стрелявшим был мужчина в возрасте 20−25 лет. Раненый им 68-летний мужчина госпитализирован.

Стрелявший скрылся с места преступления, полицейские продолжают его поиски. Мотивы стрелявшего пока не установлены.

Напомним, ранее 30 июля два человека погибли и двое были ранены в одном из городов американского штата Миссисипи.

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