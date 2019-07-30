Краснодар, , 18:04 — REGNUM

Уголовное дело возбуждено в Краснодарском крае по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта — после аварии с участием нефтетанкера в нефтегавани Шесхарис в июне этого года. О возбуждении дела Следственный комитет России сообщил 30 июля.

Авария произошла около 02:55 22 июня. По версии следствия, в акватории Черного моря у причала нефтегавани Шесхарис, при развороте нефтеналивного танкера во время швартовой операции с помощью буксира произошел навал танкера на причал. Ущерб оценивается в более чем 372 миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СК возбудил уголовное дело в отношении капитана теплохода буксир-толкача «Прибой», затонувшего в морском порту Темрюк в январе 2019 года — он обвиняется в нарушении правил безопасности, которое привело к затоплению судна.

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