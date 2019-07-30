Симферополь, , 17:57 — REGNUM

В крымском курортном посёлке Николаевка сорвался с десятиметрового обрыва автомобиль ВАЗ-21 010. Об этом ИА REGNUM 30 июля сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по РК.

Место происшествия ©Леонид Пренко

«Происшествие произошло возле санатория «Большевик», машину упала на прибрежную полосу. Водитель доставлен в больницу с различными травмами», — говорится в сообщении.

По словам спасателей, многие неопытные водители часто совершают одну и ту же ошибку, подъезжая на край глинистого берега, который подвержен обрушению.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года на полуострове сорвался с обрыва джип в районе Белогорска. Три человека погибли и ещё двое получили травмы.

Подробнее: В Крыму с обрыва сорвался джип — три человека погибли