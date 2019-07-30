Посёлок городского типа Горки Ленинские, Московская область, , 17:56 — REGNUM

В подмосковном посёлке Горки Ленинские отравились неизвестным газом 14 человек, сообщает телеканал «РенТВ».

СМИ опубликовало список пострадавших. По его данным, все они являются уроженцами СНГ.

«Инцидент мог произойти из-за несоблюдения мер безопасности при дезинфекции помещений», — приводится в информации одна из версий.

По данным агентства «Москва», семеро пострадавших отказались от госпитализации.

Посёлок городского типа Горки Ленинские находится в Ленинском районе Московской области.