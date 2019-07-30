Ревда, Свердловская область, , 17:54 — REGNUM

В свердловском городе Ревде возбуждено уголовное дело по гибели одной из сотрудниц Среднеуральского медеплавильного завода и получения второй сотрудницей телесных повреждений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Напомним, трагедия произошла днём 29 июля, В одном из подразделений возник пожар. Погибла женщина 1988 года рождения. Её коллега 1967 года рождения получила ожоги и попала в больницу.

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения требований охраны труда, в результате которого и мог произойти пожар. Сейчас по нему идёт комплекс следственных действий.

Представители СУМЗа уже прокомментировали ситуацию. Руководство завода оказывает правоохранительным и надзорным органам полное содействие в установлении всех обстоятельств трагедии.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале семье погибшей во время пожара на СУМЗе женщины окажут поддержку