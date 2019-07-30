Москва, , 17:44 — REGNUM

В настоящее время обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей и заболеваемость инфекциями, передаваемыми клещами, не превышают среднемноголетних значений. Об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 29 июля.

Сообщается, что ведомство проводит оперативный мониторинг в связи с началом активности клещей. В регионах обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей, исследовано более 350 тыс. клещей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов России и зарубежья участились случаи обращения граждан за медицинской помощью в связи с укусами клещей. Так, в Нижегородской области число пострадавших от клещей за последнюю неделю выросло в два раза. В Ростовской области два человека, ставшие жертвами укусов клещей, погибли. Всего же на Дону атаке клещей подверглись более 4,8 тыс. человек, в том числе более 1,5 тыс. детей. Из них выявлено 34 случая заражения крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ), среди заболевших — два подростка. За весь эпидсезон 2018 года 27 человек заразились от клещей КГЛ, но летальных исходов не было.

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А в Литве ситуацию вокруг заражений инфекциями, переносимыми клещами, можно приравнять к эпидемии, где в этом году от клещевого энцефалита погибло два человека из 99 заболевших

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