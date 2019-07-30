Новосибирск, , 17:39 — REGNUM

В Новосибирске неизвестные устроили пожар в одной из приёмных регионального отделения «Единой России». Как рассказали ИА REGNUM в областном отделении партии, инцидент произошёл в ночь на 29 июля. В общественной приёмной ЕР в Первомайском районе Новосибирска сработала пожарная сигнализация.

В общественной приёмной«Единая Россия» в Новосибирске произошёл пожар Novosibirsk.er.ru

По словам секретаря местного отделения «Единой России» Евгения Панфёрова, возгорание произошло в фойе. Как выяснилось позже, было разбито окно, через которое неизвестные закинули в помещение что-то горючее.

«На данный момент ремонт фойе полностью пришёл в негодность. Работа приёмной временно приостановлена», — уточнил Панфёров.

Как отметили в реготделении партии, предварительная версия произошедшего — поджог. Причины устанавливаются.