Сайтхэйвен, 30 июля 2019, 17:26 — REGNUM
В США в штате Миссисипи работник супермаркета расстрелял несколько человек, сообщает 30 июля телеканал WREG.
Перестрелка произошла в городе Сайтхэйвен.
По имеющимся данным, убиты два человека, ещё двое получили огнестрельные ранения. Погибли два работника супермаркета Walmart, ранены полицейский и человек, устроивший стрельбу.
Телеканал утверждает, что стрелявший — бывший сотрудник супермаркета и таким образом он отомстил за своё увольнение.
Причины и подробности перестрелки уточняются.
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