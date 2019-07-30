Сайтхэйвен, , 17:26 — REGNUM

В США в штате Миссисипи работник супермаркета расстрелял несколько человек, сообщает 30 июля телеканал WREG.

Перестрелка произошла в городе Сайтхэйвен.

По имеющимся данным, убиты два человека, ещё двое получили огнестрельные ранения. Погибли два работника супермаркета Walmart, ранены полицейский и человек, устроивший стрельбу.

Телеканал утверждает, что стрелявший — бывший сотрудник супермаркета и таким образом он отомстил за своё увольнение.

Причины и подробности перестрелки уточняются.

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