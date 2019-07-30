В Дагестане растет число жителей, пострадавших от клещей
От укусов клещей в Дагестане за первое полугодие 2019 года пострадали 735 человек, в том числе 301 ребёнок. За весь 2018 год эта цифра составляла 554. С провизорной целью были госпитализированы 25 человек. По данным регионального управления Роспотребнадзора, больше всего в медучреждения обращались жители Махачкалы — 184 человека. В лидерах также город Хасавюрт, Кизлярский, Тарумовский и Хасавюртовский районы республики.
Они наступают! В Нижегородской обл. удвоилось число пострадавших от клещей
25 июля Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщило, что за последнюю неделю в регионе в два раза участились случаи обращения граждан за медицинской помощью в связи с укусами клещей — к медикам обратились около 700 человек. Выявлено четыре случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом, причём один случай связан с употреблением некипяченого козьего молока, три других — от укусов клещей в Шахунском и Ветлужском районах. Также зарегистрировано 33 случая заболеваемости клещевым боррелиозом, что соответствует уровню прошлого года.
В основным клещи нападают на людей в лесных массивах — 37% случаев, на территории сел и деревень — 27,0%, на придомовых территориях — 17,5%, садово-огородных участках — 10,2%, а также в парках и на пляжах.
Однако это ещё далеко не конец сезона. По словам специалистов, с конца июня и до конца августа развиваются так называемые нимфы — юная стадия развития клеща, которых люди часто не замечают на себе. При этом нимфы также способны переносить болезни, в том числе и клещевой тиф. Заразиться клещевыми инфекциями можно и без укусов членистоногих. Для этого достаточно выпить сырое молоко коз и коров, которых кусают клещи.