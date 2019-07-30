В ряде регионов России и зарубежья участились случаи обращения граждан за медицинской помощью в связи с укусами клещей. Так, в Нижегородской области число пострадавших от клещей за последнюю неделю удвоилось — к медикам обратились около 700 человек. Выросло число пострадавших и в Дагестане. На Алтае с начала сезона из-за нападения клещей в больницы обратились около 3,3 тыс. человек, в соседнем Алтайском крае — 7870 тыс. человек. В Бурятии зафиксировано более тысячи нападений. Ситуацию в Литве вокруг заражений инфекциями, переносимыми клещами, можно приравнять к эпидемии.

Между тем Роспотребнадзор констатирует, что в настоящее время в России обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей и заболеваемость инфекциями, передаваемыми клещами, не превышают среднемноголетних значений.