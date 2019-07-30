Саратов, , 16:39 — REGNUM

В связи с гибелью художественного руководителя саратовского театра юного зрителя имени Ю.П. Киселева Юрия Ошерова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушения требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

По данным следствия, днём 17 июня худрук ТЮЗа находился в техническом помещении под сценой, когда подмостки готовили к репетиции. Мужчина не заметил отсутствие ограждения техпомещения и упал в подплунжерное помещение на лоток цепи привода подъемно-опускной площадки. Получив многочисленные травмы художественный руководитель театра был госпитализирован, но через 10 дней скончался в больнице.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года в Татарии погиб 59-летний драматург и актер Гафур Каюмов. Трагедия произошла во время репетиции спектакля, который готовили к постановке во время форума татарских женщин «Ак Калфак» в Арском доме культуры. Каюмов принимал участие в постановке в качестве музыкального работника. В какой-то момент драматург поставил лестницу, чтобы попасть в бытовое помещение к декорациям. Вдруг он неожиданно сорвался и упал на стоящие в углу 24-миллиметровые трубы. Он был госпитализирован, но во время операции скончался.