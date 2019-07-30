Нижний Новгород, , 16:13 — REGNUM

Во время вывоза строительного мусора с территории церкви в честь Смоленской иконы Божьей Матери на улице Гордеевской в кузове грузовика рабочие обнаружили во фрагментах кладки мумифицированное тело мужчины. Тело было завернуто в простыню, ноги погибшего связаны скотчем.

При этом в спине и голове мужчины находятся строительные гвозди. Предположительно, мужчина скончался около 10 лет назад, сообщает «Время Н» со ссылкой на источник в силовых структурах. До настоящего момента тело было замуровано в стене церковной лавки. В связи с ограниченным поступлением воздуха тело мумифицировалось.

Как сообщало ИА REGNUM, реставрационные работы на территории одной из двух находящихся в регионе строгановских церквей начали 8 июля текущего года. Работы на объекте культурного наследия федерального значения проводятся в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. До конца года будут продолжаться фасадные работы, также планируется поменять черепицу на глиняную — именно такой она была в конце XVII века.

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