Курган, , 15:57 — REGNUM

В Кургане завершено расследование серии изнасилований несовершеннолетних, в которых обвиняются два местных жителя 19 и 29 лет. В ходе следствия обвиняемые были заключены под стражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Курганской области.

Установлено, что жители Кургана в период с июня по август 2018 года совершили серию изнасилований несовершеннолетних девушек. При этом отмечается, что все потерпевшие оказывались в компании злоумышленников под предлогом совместного употребления алкоголя.

В марте 2019 года года один из обвиняемых совершил изнасилование женщины и разбой. На месте преступления злоумышленник оставил орудие преступления — шнурок. В результате проведенных генетических исследований была установлена причастность мужчины не только к этому преступлению.

В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личности обвиняемых и их причастность к совершению серии изнасилований.

В зависимости от роли каждого, граждане обвиняются в совершении 11 преступлений, предусмотренных ст.ст.131 («Изнасилование»), 132 («Насильственные действия сексуального характера»), 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и 162 УК РФ («Разбой»).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.