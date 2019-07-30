Екатеринбург, , 15:51 — REGNUM

Екатеринбургские полицейские проводят новую проверку по факту инцидента с побитым общественником Алексеем Беззубом. Об этом заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, передаёт ИА Znak.

Полиция проверяет факт похищения личных вещей активиста — во время нападения у Беззуба отняли рюкзак.

Возможно, в полиции примут дополнительное процессуальное решение по статьям 158 УК РФ («Кража») или 161 УК РФ («Грабёж»), предположил Горелых.

Напомним, уже сейчас по факту избиения общественника Алексея Беззуба возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»). Активист, впрочем, считает, что его здоровью был нанесён как минимум средний вред.

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