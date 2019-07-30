Махачкала, , 15:37 — REGNUM

В Дагестане задержан ректор госуниверситета, депутат Народного собрания республики Муртазали Рабаданов. В его доме и по месту работы сегодня, 30 июля, прошли обыски, после чего силовики доставили его в ФСБ.

По данным источников, Рабаданов был задержан утром в собственном доме. Претензии органов следствия и ФСБ к депутату связаны предположительно с его работой в должности врио мэра Махачкалы. Касаются они незаконного выделения земельных участков.

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Напомним, Муртазали Рабаданов был назначен на должность врио главы администрации города Махачкалы в 2013 году. Ранее, с 2007 года, он работал ректором ДГУ. Он доктор физико-математических наук, профессор.