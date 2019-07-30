Санкт-Петербург, , 15:36 — REGNUM

Разъяренный мужчина с топором пришел в офис одной из финансовых организаций Петербурга и нанес травмы двум сотрудникам. Пострадавшие оказались в больнице, полиция разыскивает подозреваемого.

Как сообщили ИА REGNUM 30 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, конфликт произошел сегодня в одном из офисных помещений бизнес-центра на площади Конституции в Московском районе, куда пришел клиент, недовольный качеством предоставленных ему услуг.

«Предметом, похожим на топор, злоумышленник нанес телесные повреждения двум сотрудникам указанной организации. Пострадавшие с различными травмами госпитализированы», — отметили в полиции.

Личность злоумышленника установлена, идет его розыск, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в декабре 2018 года мужчина с топором устроил погром в одном из книжных магазинов Петербурга.

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В марте 2019 года 26-летний мужчина топором беспричинно повредил четыре вагона высокоскоростного поезда «Сапсан».

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