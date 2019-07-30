Санкт-Петербург, 30 июля 2019, 15:36 — REGNUM
Разъяренный мужчина с топором пришел в офис одной из финансовых организаций Петербурга и нанес травмы двум сотрудникам. Пострадавшие оказались в больнице, полиция разыскивает подозреваемого.
Как сообщили ИА REGNUM 30 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, конфликт произошел сегодня в одном из офисных помещений бизнес-центра на площади Конституции в Московском районе, куда пришел клиент, недовольный качеством предоставленных ему услуг.
«Предметом, похожим на топор, злоумышленник нанес телесные повреждения двум сотрудникам указанной организации. Пострадавшие с различными травмами госпитализированы», — отметили в полиции.
Личность злоумышленника установлена, идет его розыск, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, в декабре 2018 года мужчина с топором устроил погром в одном из книжных магазинов Петербурга.
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В марте 2019 года 26-летний мужчина топором беспричинно повредил четыре вагона высокоскоростного поезда «Сапсан».
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