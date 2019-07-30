Волгоград, , 15:30 — REGNUM

Прокуратура Волгограда направила в суд обвинительное заключение по делу о нарушении правил дорожного движения, приведшего к гибели человека. Молодой человек спровоцировал выезд маршрутного такси на остановку общественного транспорта, и водитель автобуса насмерть сбил пешехода. Волгоградец свою вину полностью признал, сообщили 30 июля в пресс-службе областной прокуратуры.

Обвиняемый ехал в среднем ряду дороги. Несмотря на предписывающий знак, он начал поворачивать направо и столкнулся с маршруткой, двигающейся прямо в попутном направлении по крайней правой полосе. От удара автобус вылетел с дороги на тротуар. В результате 52-летний пешеход получил черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте происшествия.

Трагедия произошла в апреле 2019 года на перекрёстке улиц Историческая и Жигулевская на остановке общественного транспорта «Комплекс Русь». Максимальное наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.