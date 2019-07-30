Париж, 30 июля 2019, 15:26 — REGNUM
Один человек погиб и трое получили серьезные ранения в результате обрушения строительных лесов в 13-ом округе Парижа, сообщает Le Figaro.
Известно, что строительные леса были установлены на высоте 13 метров на реконструируемом здании компании RATP, занимающейся управлением общественным транспортом в столице и пригороде Парижа.
В настоящее время на место происшествия выехали пожарные и полиция. Периметр здания в целях безопасности огородили.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее трое человек были убиты и один ранен во время стрельбы на юге Франции.
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