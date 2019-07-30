Париж, , 15:26 — REGNUM

Один человек погиб и трое получили серьезные ранения в результате обрушения строительных лесов в 13-ом округе Парижа, сообщает Le Figaro.

Известно, что строительные леса были установлены на высоте 13 метров на реконструируемом здании компании RATP, занимающейся управлением общественным транспортом в столице и пригороде Парижа.

В настоящее время на место происшествия выехали пожарные и полиция. Периметр здания в целях безопасности огородили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее трое человек были убиты и один ранен во время стрельбы на юге Франции.

Читайте также: На юге Франции убиты три человека