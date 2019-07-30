Новосибирск, , 15:24 — REGNUM

В Новосибирске 17-летний школьник впал в кому после наползания клеща. Информация о произошедшем появилась странице группы «Ключ-Камышенское плато» в социальной сети «ВКонтакте», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Врачи говорят, что у молодого человека обнаружили энцефалит, — сообщается в статье. — Скорее всего, не после укуса, а после наползания клеща. Когда и где клещ прополз и навредил парню, никто не знает».

Отмечается, что для лечения юноши требуются дорогостоящие лекарства. Мать школьника обратилась в министерство здравоохранения Новосибирской области. Родные просят помочь и неравнодушных — собрать необходимую для лечения сумму. По словам родных, сутки в палате обходятся в 9,5 тысяч рублей. За 24 дня, которые школьник уже провёл в больнице, накопилась сумма в 228 тысяч рублей.

Тем временем Сиб. фм со ссылкой на сестру юноши сообщает, что денег с семьи медучреждение пока не требовало, но счёт выставило.

В пресс-службе министерства здравоохранения региона опровергли информацию о платном лечении пострадавшего подростка, подчеркнув, что экстренная медицинская помощь в России оказывается бесплатно. Это касается пребывания в реанимации. Но в ведомстве уточнили, что в больнице может быть платное отделение, где сутки пребывания в палате действительно могут стоить 9,5 тысяч рублей.

Местные СМИ отмечают, что семья семь лет назад приехала в Новосибирск из Таджикистана. У взрослых есть вид на жительство, а пострадавший мальчик ещё не успел оформить документ. Из-за этого, как уверяет мать юноши, за его пребывание в больнице придётся платить.