Кампала, , 15:21 — REGNUM

Полиция арестовала священника, подозреваемого в изнасиловании 15-летней школьницы в округе Кабуна, передает Daily Monitor Uganda.

По версии следствия, подозреваемый занимал пост директора начальной школы «Надежда славы», в которой училась его жертва. Преступление было совершено в субботу, 27 июля, в доме подозреваемого, расположенном в нескольких метрах от школы.

В полицию об инциденте сообщила мать школьницы. Во время допроса девочка подтвердила факт изнасилования, что подтверждается медицинским обследованием.

«Пострадавшая также сообщила, что священник пытался принудить ее к половому акту в школьных классах и своем кабинете», — сказал представитель полицейского участка Будаки Мозес Вабекуно.

Задержанный отрицает свою вину.

После инцидента школа «Надежда славы» была закрыта, сообщил представитель городской администрации по делам образования Пол Хигени. В свою очередь пастор Джеймс Шейн, попечитель церквей Рожденных свыше в округе Будака, заявил, что подозреваемого решили отлучить от церкви.