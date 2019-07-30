Рязань, , 15:12 — REGNUM

Подразделения МЧС по Рязанской области ликвидировали пожар на улице Промышленная в областном центре, произошедший 30 июля. Там горело производственное помещение комбайнового завода. Площадь пожара составила 500 кв. м, уточнили в пресс-службе регионального МЧС.

Горение было зафиксировано в цеху 100 на 100 м на территории 60 на 24 м. Пострадавших нет, причину пожара устанавливают. На вызов приехали 17 пожарных автомобилей, 51 человек личного состава. Сейчас на месте происшествия работает лаборатория Роспотребнадзора Рязанской области.

Напомним, сообщение о пожаре поступило 30 июля в 10:15. По данным спасателей, в 11:09 пожарные локализовали огонь на площади 500 кв. м, в 13:56 минут ликвидировали пожар.

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