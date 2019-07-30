Кабул, 30 июля 2019, 15:10 — REGNUM
Граждане России не пострадали в результате теракта в столице Афганистана, сообщил 30 июля пресс-атташе посольства РФ в Кабуле Никита Ищенко.
«В результате теракта в афганской столице россияне не пострадали», — цитирует ТАСС Ищенко.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля в Кабуле произошла атака на резиденцию бывшего начальника разведки Афганистана. Бой с боевиками продолжался несколько часов, в результате погибли 20 человек, ранения получили около 50 человек.
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