Кабул, 30 июля 2019, 15:10 — REGNUM

Граждане России не пострадали в результате теракта в столице Афганистана, сообщил 30 июля пресс-атташе посольства РФ в Кабуле Никита Ищенко.

«‎В результате теракта в афганской столице россияне не пострадали», — цитирует ТАСС Ищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля в Кабуле произошла атака на резиденцию бывшего начальника разведки Афганистана. Бой с боевиками продолжался несколько часов, в результате погибли 20 человек, ранения получили около 50 человек.

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