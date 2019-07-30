Село Саранпауль, Югра, , 18:10 — REGNUM

В Югре посёлки Саранпауль и Хурумпауль находятся под угрозой затопления из-за сильных ливней. Превышение критических отметок ожидается 1−2 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе казённого учреждения «Центроспас-Югория».

На этих территориях Ханты-Мансийского автономного округа прошли и ожидаются проливные дожди. Уровень воды в реке Ляпин может достичь критических отметок.

В зоне затопления могут оказаться земельные участки, хозяйственные постройки, дороги и жилые дома.

Как сообщает «Центроспас-Югория», в Югре на 1 августа 2019 года объявлено штормовое предупреждение: в западной части региона пройдут сильные дожди с грозой.