Иркутск, , 15:02 — REGNUM

В Иркутской области санитарно-эпидемиологическая ситуация на территориях, освободившихся от подтопления, стабильная. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 июля в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, уровни инфекционной заболеваемости находятся в пределах среднемноголетних значений. Вспышек заболеваний не зарегистрировано, как и групповой заболеваемости.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в паводковой зоне в Приангарье «организован полный комплекс мер по недопущению осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки».

Завершены иммунизация и фагирование населения, находящегося ранее в зоне подтопления.

Там, где вода ушла, проводится дезинфекции источников водоснабжения, водопроводных сетей, частных домовладений и так далее. Исследуется качество воды. Всего исследовано 3930 проб. Запас бутилированной воды имеется.

Ведомство также контролирует ситуацию в пунктах временного и длительного размещения. Исследовано 440 проб пищевых продуктов и готовых блюд, 328 проб воды, 3738 смывов, 210 проб дезинфекционных средств.

Всего в зоне ЧС работают десять мобильных бригад Роспотребнадзора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сильнейшее наводнение накрыло Иркутскую область конце июня 2019 года. Реки вышли из берегов и затопили более ста населённых пунктов. Под водой оказались более десяти тысяч домов, в которых проживали 38 тысяч человек. Погибли как минимум 25 человек.

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