Екатеринбург, , 14:50 — REGNUM

65-летний житель Красноуфимска (Свердловская область) решил не дожидаться обычной багажной очереди в аэропорту и запрыгнул на багажную ленту, чтобы быстрее всех добраться до своих вещей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по УрФО.

План прилетевшего из Хабаровска в Екатеринбург мужчины тем не менее не увенчался успехом. Резвого не по годам гражданина встретил сотрудник службы авиабезопасности, который оперативно вызвал транспортную полицию. Полицейские напомнили, что своими действиями пожилой человек нарушил часть 4 статьи 11.3 КоАП РФ («Проход либо проезд без разрешения по территории аэропорта»).

Мужчину привлекли к административной ответственности.

Напомним, 2 апреля 2019 года возле екатеринбургского аэропорта «Кольцово» произошла стрельба. Подозреваемые скрылись на автомобиле.

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