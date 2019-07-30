Чита, , 14:32 — REGNUM

В Красночикойском районе Забайкальского края обрушился мост через реку Катанца. Это произошло после обильных осадков, которые вызвали повышение уровня воды. Как уточнили ИА REGNUM в министерстве территориального развития региона, этот мост связывал жителей двух сёл — Конкино и Хилкотой — с дорогой в районный центр.

На месте работают специалисты службы единого заказчика и подрядной организации, а также представители районной администрации. Они должны организовать альтернативный путь для транспорта. Также будет решаться вопрос о том, можно ли восстановить обрушившийся мост или необходимо строить новый.

Отметим, что численность населения двух сёл — около 350 человек. Власти уверяют, что все они обеспечены необходимым количеством медикаментов и продуктов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о прогнозам синоптиков, в период с 30 по 31 июля в регионах Дальнего Востока ожидается вторая волна паводка. Сильные ливни прогнозируются почти во всех регионах округа.

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