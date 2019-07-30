Абакан, , 14:29 — REGNUM

В Красноярский край, где бушуют лесные пожары, на помощь местным спасателям отправилась аэромобильная группировка (АМГ) Главного управления МЧС России по Хакасии.

Как сообщили ИА REGNUM 30 июля в республиканском главке МЧС, в составе АМГ — 50 опытных пожарных и семь единиц техники. Хакасские спасатели будут помогать красноярским защищать населённые пункты от лесных пожаров.

Уточняется, что такое решение принято «в связи со сложной лесопожарной обстановкой в северных районах Красноярского края».

Как уже сообщало ИА REGNUM, В красноярском крае на утро 30 июля было зарегистрировано 97 лесных пожаров на общей площади порядка 1 003 200 га.

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