Амстердам, , 16:55 — REGNUM

Полиция проводит расследование обстоятельств смерти сына Клер Хоуи, министра по вопросам психического здоровья шотландского правительства, в Амстердаме, на предмет связи с употреблением наркотиков, 30 июля сообщает PRESS ASSOCIATION.

20-летний Чарли Хоуи был найден мертвым в субботу, 27 июля, в черте города. Причина смерти пока не известна.

Его старший брат Шон отдал дань уважения Чарли в публичном посте в Facebook, заявив, что все члены семьи «потрясены потерей».

Хоуи была избрана членом шотландского парламента от города Рутерглен в 2016 году и назначена на пост министра по вопросам психического здоровья в июне 2018 года.

Представитель Шотландской национальной партии Брюс Кроуфорд сказал: «мы сражены этой новостью, и наши мысли с нашим дорогим другом и коллегой Клэр, ее семьей и всеми теми, кто знал Чарли».

Представитель Министерства иностранных дел принес соболезнования, сказав: «Мы поддерживаем ее семью после его смерти в Амстердаме, и наши сотрудники находятся в контакте с полицией."Свои соболезнования выразила также первый министр и лидер Шотландской национальной партии (SNP) Никола Стерджен.»