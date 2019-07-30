Чебоксары, , 14:01 — REGNUM

В Чувашии направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего главы минэкономразвития республики, который работал в статусе вице-премьера. Ему инкриминируют мошенничество и злоупотребление полномочиями, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Кроме экс-члена чувашского правительства, обвиняемыми по уголовному делу проходят ещё два человека. Следствие полагает, что бывший министр экономики по предварительному сговору «с иными лицами» похитил из республиканского бюджета более 23,8 млн рублей.

Речь идёт, по данным надзорного ведомства, о незаконном предоставлении субсидий двум обществам («СК «КУБ» и «Спецмонтаж»). Средства выделялись на частичное возмещение затрат для приобретения оборудования с целью создания и развития (либо модернизации) производства товаров.

«Обвиняемый, злоупотребляя должностным положением, также необоснованно предоставил имущественную выгоду указанным коммерческим организациям перед другими субъектами предпринимательской деятельности, желающими участвовать в конкурсном отборе на получение субсидий», — полагают в прокуратуре.

Бывшего вице-премьера обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере») и ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Ущерб в ходе предварительного следствия возмещён. Дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего вице-премьера — министра экономики задержали 14 декабря 2018 года. Затем он был помещён под стражу. Тогда власти заявляли, что проверочные мероприятия инициированы также в отношении девяти сотрудников минэкономразвития. По результатам проверки обещали «отдельное решение» по каждому госслужащему — чем завершились эти мероприятия, до сих пор неизвестно.

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