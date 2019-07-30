Екатеринбург, , 14:01 — REGNUM

Жителя Екатеринбурга подозревают в повторном укрывательстве мигрантов через механизм фиктивных трудовых договоров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Гражданин ранее был судим за то, что заключал аналогичные договоры для продления пребывания в России мигрантов. Осенью 2018 года суд вынес ему наказание — штраф в 400 тысяч рублей. Однако не видно, чтобы мера как-то воздействовала на человека — по данным прокуратуры, подозреваемый вновь взялся за старое и смог «удержать» в стране 331 иностранца тем же способом.

В прокуратуре удивились, что в полиции отказались возбуждать новое уголовное дело, и отменили данное решение. После межведомственного совещания и дополнительной проверки дело всё-таки было открыто, его расследование находится на контроле районной прокуратуры.

Напомним, в 2018 году в Екатеринбурге нашли квартиру, где за несколько лет проходили регистрацию около 20 тысяч человек. Единовременно там было прописано примерно семь тысяч мигрантов.

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