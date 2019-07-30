Кабул, , 14:22 — REGNUM

Представитель вооруженных сил Афганистана Аббас Тавакали заявил об уничтожении по меньшей мере 50 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 30 июля он сообщил в интервью Anadolu Ajansi.

По его словам, террористы планировали захватить стратегически важные районы провинции Баглан, однако были отброшены и понесли серьезные потери, в том числе 30 бандитов получили ранения.

Тавакали добавил, что в результате столкновения погибли трое военнослужащих, пять человек получили ранения. Террористы потеряли убитым одного из высокопоставленных командиров.

Напомним, внутренний конфликт в Афганистане продолжается около 18 лет. Правительственные войска при поддержке НАТО пытаются сдержать наступления «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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