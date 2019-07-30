Абакан, , 13:59 — REGNUM

В Хакасии после трагедии в Хабаровском крае прошла проверка палаточных лагерей. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 июля в республиканском министерстве социальной защиты.

В министерстве уточнили, что всего в республике этим летом работали десять палаточных лагерей, в том числе девять — во вторую смену.

В настоящее время продолжает работать только лагерь в деревне Малая Сыя Ширинского района, в котором отдыхают 37 детей. На территории лагеря расположено 11 палаток, каждая из которых предназначена для проживания трёх-четырёх человек.

«В ходе проверки республиканский Госпожнадзор выявил 15 нарушений пожарной безопасности, которые к 28 июля были устранены», — говорится в сообщении республиканского министерства социальной защиты.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае пожар в палаточном лагере «Холдоми», который произошёл в ночь с 22 на 23 июля, унёс жизни четверых детей. Ещё 12 человек пострадали, в том числе семеро детей. Возбуждены уголовные дела. В регионах РФ после трагедии в «Холдоми» проходят проверки палаточных лагерей.

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