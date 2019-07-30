Екатеринбург, 30 июля 2019, 13:57 — REGNUM
В Свердловской области с 16 по 22 июля в ходе проведения второго этапа акции «Нелегал-2019» выявлено 1044 совершённых иностранными гражданами правонарушений. Об этом корреспонденту ИА REGNUMсообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Он уточнил, что по итогам мероприятий судами было принято 132 решения о выдворении нарушивших законы России иностранцев, а органами полиции возбуждено 100 уголовных дел.
Напомним, что оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал-2019» направлено на выявление незаконного пребывания иностранцев на территории России и нарушения ими трудового и иного законодательства РФ.