Тбилиси, , 13:47 — REGNUM

В грузинском регионе Квемо Картли задержан мужчина, подозреваемый в изготовлении поддельных налоговых документов. Об этом сообщили 30 июля в следственной службе министерства финансов Грузии.

По версии следствия, подозреваемый изготовил и продал фальшивую счет-фактуру и товарную накладную на имя одной из компаний. Согласно подделанным документам, компания совершила поставки инертных материалов на сумму 96 тыс. лари ($33 тыс.).

Согласно ч.1 ст. 210 Уголовного кодекса Грузии, подозреваемому грозит от 2 до 4 лет лишения свободы.

Напомним, в конце декабря 2018 года следственная служба министерства финансов Грузии привлекла к уголовной ответственности семерых работников центров первичного технического инспектирования автомобилей. Все они подозреваются в подделке справок о техническом осмотре автомобилей.

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