Екатеринбург, , 13:42 — REGNUM

Заказчики нападения на екатеринбургского общественника Алексея Беззуба находятся во власти. Об этом сам пострадавший написал в Facebook.

По мнению Беззуба, именно принадлежность к властным кругам объясняется тот факт, что в полиции возбудили дело по «лёгкой» статье 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровья»).

Сам факт нападения среди белого дня Беззуб также связывает с «попустительством» полиции и властей.

«Будем бороться!» — заявил общественник.

Напомним, нападение на Беззуба было совершено 24 июля 2019 года днём, в присутствии окружающих людей. На общественника напали двое молодых мужчин, инсценировав ограбление. Общественнику сломали ребро. В полиции, по информации Беззуба, уже возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ.

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