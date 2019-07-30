Екатеринбург, 30 июля 2019, 13:42 — REGNUM
Заказчики нападения на екатеринбургского общественника Алексея Беззуба находятся во власти. Об этом сам пострадавший написал в Facebook.
По мнению Беззуба, именно принадлежность к властным кругам объясняется тот факт, что в полиции возбудили дело по «лёгкой» статье 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровья»).
Сам факт нападения среди белого дня Беззуб также связывает с «попустительством» полиции и властей.
«Будем бороться!» — заявил общественник.
Напомним, нападение на Беззуба было совершено 24 июля 2019 года днём, в присутствии окружающих людей. На общественника напали двое молодых мужчин, инсценировав ограбление. Общественнику сломали ребро. В полиции, по информации Беззуба, уже возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ.
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