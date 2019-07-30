Екатеринбург, , 13:41 — REGNUM

В Свердловской области разыскивается девушка 2001 года рождения, которая без вести пропала летом 2017 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Девушка объявлена в розыск органами полиции Бурятии. Согласно представленным сведениям, 1 сентября 2017 года она должна была приступить к занятиям в техникуме, однако с июня того же года престала выходить на связь.

По информации Валерия Горелых, студентка с мая по август 2017 года определённого места жительства не имела и проживала у своих родственников или друзей.

«По имеющейся информации девушка была замечена в окружении лиц, занимающихся предоставлением услуг интимного характера, в том числе на территории Иркутской области и Забайкальского края», — уточнили в пресс-службе свердловского полицейского главка.

Как сообщало ИА REGNUM, также в Екатеринбурге разыскивается пожилая женщина, которая вышла из дома 27 июля в одном халате и не вернулась. Утончается, что 80-летняя пенсионерка могла быть дезориентирована. Также разыскиваются подростки из Режа и Полевского. Один из них без вести пропал в апреле 2019 года, другой — в июне.

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