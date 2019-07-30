Екатеринбург, , 13:31 — REGNUM

Екатеринбургские полицейские возбудили уголовное дело по факту избиения общественника Алексея Беззуба. Об этом заявил сам пострадавший в Facebook.

По словам Беззуба, в УМВД открыли дело по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Кто будет дознавателем, пока не известно. Прямо сейчас общественник находится в полиции.

Пострадавший не согласен с «лёгкой» трактовкой вреда, который ему нанесли злоумышленники. Сам общественник оценивает степень повреждений как среднюю.

Напомним, 24 июля на Алексея Беззуба напали двое неизвестных. Активист подозревает, что нападение мог организовать скандальный депутат гордумы Александр Колесников, с которым у Беззуба был конфликт на заседании рабочей группы о судьбе храма Святой Екатерины.

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