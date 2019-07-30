Астрахань, , 13:10 — REGNUM

Обвинительный приговор семи фигурантам громкого уголовного дела о расстреле поста ДПС в Астрахани в апреле 2017 года вынес суд 30 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР. Дело Северо-кавказский окружной суд в Ростове-на-Дону начал рассматривать в марте этого года.

Как установлено в суде, двое фигурантов, приверженцев радикального ислама, создали в 2016—2017 годах в Астрахани незаконное вооруженное формирование, целью которого стала террористическая деятельность. В ночь на 4 апреля 2017 года четверо бандитов спровоцировали дорожную аварию у магазина «Магистраль» на улице Автозаправочной в Ленинском районе Астрахани и предложили водителю другого автомобиля вызвать ДПС. После того. как на место прибыла полиция, бандиты расстреляли сотрудников ДПС, забрали их табельное оружие и скрылись. Позже, в ночь на 6 апреля, при попытке их задержания, они открыли огонь по сотрудникам Росгвардии, ранив троих из них. Один из бандитов был уничтожен на месте ответным огнём. Остальные укрылись в промышленном районе и отстреливались. Троих бандитов удалось ликвидировать, остальных — их оказалось семеро — задержали.

Решением суда трое подсудимых приговорены к 11 годам лишения свободы, еще один получил десять лет, двое — по девять лет лишения свободы. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

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