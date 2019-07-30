Саратов, , 12:52 — REGNUM

Замглавы Управления ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний) по Саратовской области снят с занимаемой должности. Об этом сообщили в ведомстве.

«Полковник внутренней службы освобожден от занимаемой должности», — цитирует представителя УФСИН «Интерфакс-Поволжье».

В настоящее время, по данным СУ СКР региона, подозреваемый не арестован.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, следствие полагает, что представитель УФСИН «путём обмана» завладел квартирой, принадлежащей ведомству. Уголовное дело в его отношении возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»)

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