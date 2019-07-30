Екатеринбург, , 12:53 — REGNUM

В Екатеринбурге установлены школьники, которые начали стрелять в магазине из игрушечного пистолета после того, как их пыталась задержать продавец. Выяснилось, что старшему из участников инцидента 12 лет, а младшему — восемь.

Как пояснил изданию «Накануне.ru» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, второклассник проживает в полной семье, у него есть братья и сёстры. Ни он, ни его семья на учёте органов полиции не состоит. А вот старший из участников является «трудным подростком». По словам Валерия Горелых, 12-летний мальчик живёт в неполной семье. Ранее он неоднократно сбегал из дома, а также попадался на кражах. Ребёнок состоит на учёте в подразделении полиции по делам несовершеннолетних, а его мать заявляла, что не может справиться с поведением сына.

По итогам проверки полиция направит документы в комиссию по делам несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 29 июля в микрорайоне Сортировочный города Екатеринбурга. В СМИ появилась запись камеры наблюдения, на которой видно как двое детей 11−12 лет бегают по магазину и стреляют из игрушечного пистолета. В свою очередь продавец магазина игрушек пытается закрыть дверь, чтобы задержать ребят.

Позже выяснилось, что одного из мальчишек заподозрили в краже игрушечного пистолета из магазина накануне.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге второклассники устроили стрельбу в магазине игрушек